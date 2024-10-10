Beyrut'ta İki Patlama: Saldırılara İlişkin Son Gelişmeler

Beyrut'un Merkezi Karşıdan Patlama Sesleriyle Sarsıldı

Lübnan'ın başkenti Beyrut, son dönemlerde şiddetli çatışmalara sahne olmaya devam ediyor. Bugün, şehir merkezinde iki ayrı patlama yaşandı. Patlamaların ardından bölgede yoğun dumanlar yükselmeye başladı.

İsrail'in Saldırıları ve Can Kaybı Raporları

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki kentlerle birlikte Bekaa ve Baalbek bölgelerine yönelik yüzlerce hava saldırısı düzenlemişti. Bu saldırılar sonucunda Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2,141 kişi yaşamını yitirdi.

Hizbullah'ın Karşı Saldırıları

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül 2023'te Beyrut'a gerçekleştirilen hava saldırısında hayatını kaybetti. Hizbullah ise bu saldırılara karşılık vermek amacıyla İsrail'e roket ve füzelerle karşılık vermekte. Bu karşı saldırılar çoğunlukla ordu üslerini hedef alıyor, ancak İsrail tarafında büyük hasar rapor edilmedi.