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Beyrut'ta İsrail Bombardımanı: Siviller Zor Durumda

Beyrut'un Dahiye bölgesinde yaşanan İsrail bombardımanları, sivilleri zor durumda bıraktı. Göç eden aileler, korkunç anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 18:53
Beyrut'ta İsrail Bombardımanı: Siviller Zor Durumda

Beyrut'ta İsrail Bombardımanı Sivilleri Vurdu

Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiye bölgesinde, İsrail'in yoğun hava saldırıları sonrası birçok sivil aile zor durumda kaldı. Kaçış dolayısıyla çocukların da dahil olduğu birçok aile, sokaklarda ve boş alanlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Kaçış Başladı

İsrail'in bombaladığı Dahiye bölgesinden kaçan Suriyeli Nasır Gassan, evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti. Gassan, "Dahiye'nin bombalanacağına inanmadık, bu imkansız gibi görünüyordu. Ancak saldırılar başlayınca hepimiz buraya sığındık," şeklinde konuştu.

Korkunç Anlar Yaşandı

Yaşadığı zor anları anlatan Gassan, "Korkunç anlardı, hiç kimse ne yapacağını bilemiyordu. Gece boyunca nerelere kaçacağımızı bilmeksizin yürüdük," dedi. Ayrıca ailesinin de gece saatlerinde doğal afet etkisi altında kaldığını ifade etti.

Ailelerin Kaosu

Diğer bir göç eden, Suriyeli Abdurrahman İzzet ise çocuklarının korku dolu anlar yaşadığını anlattı. İzzet, eşyalarını almayı umarak saatlerce yürüdüklerini belirtti. İzzet, "Dahiye'den kaçmak zorunda kaldık ve şimdi sokaktayız. Endişe içindeyiz ve durumun nasıl gelişeceğini bilmiyoruz," dedi.

Ölü Sayısı Artıyor

Lübnan'da devam eden İsrail saldırılarında, geçtiğimiz günlerde 1030 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu rakam arasında 104 çocuk ve 194 kadının da yer aldığı belirtiliyor. Ülkede 150 bine yakın kişi de evlerini terketmek zorunda kaldı.

Gelecek Belirsizliği

Hizbullah'la süren çatışmalar nedeniyle aileler, ya başka bölgelere ya da Suriye'ye göç etmek zorunda kalıyor. Zor günler geçiren Lübnan, belirsizlik içerisinde büyük bir insani krizin eşiğinde bulunuyor.

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