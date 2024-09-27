Beyrut'ta Patlama Sesleri: Netanyahu'nun BM Konuşmasının Ardından Gelen Gelişmeler

Beyrut'ta Patlama Sesleri
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler’de gerçekleştirdiği konuşmanın hemen sonrasında, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta çok sayıda patlama sesi duyuldu.
Gelişmeler Neler?
Bu olay, Netanyahu'nun uluslararası arenada gerçekleştirdiği önemli bir konuşmanın hemen ardından meydana gelmesi nedeniyle dikkat çekti. Halkın Tepkisi
Beyrut'ta yaşayan vatandaşlar, patlama sesleri sonrası tedirginlik içinde sokaklara döküldü. Olayın tam nedeni henüz belirlenmemişken, güvenlik güçleri olayla ilgili incelemelere başladı.