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Beyrut'ta Patlama Sesleri: Netanyahu'nun BM Konuşmasının Ardından Gelen Gelişmeler

İsrail'in BM konuşmasının ardından Beyrut'ta bir dizi patlama sesi kaydedildi, gelişmeler merakla takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 18:26
Beyrut'ta Patlama Sesleri: Netanyahu'nun BM Konuşmasının Ardından Gelen Gelişmeler

Beyrut'ta Patlama Sesleri

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler’de gerçekleştirdiği konuşmanın hemen sonrasında, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta çok sayıda patlama sesi duyuldu.

Gelişmeler Neler?

Bu olay, Netanyahu'nun uluslararası arenada gerçekleştirdiği önemli bir konuşmanın hemen ardından meydana gelmesi nedeniyle dikkat çekti. Halkın Tepkisi

Beyrut'ta yaşayan vatandaşlar, patlama sesleri sonrası tedirginlik içinde sokaklara döküldü. Olayın tam nedeni henüz belirlenmemişken, güvenlik güçleri olayla ilgili incelemelere başladı.

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