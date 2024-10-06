Beyrut'ta Şiddetli Patlamalar: İsrail Hedef Gösterdi

Beyrut'ta Şiddetli Patlamalar Gerçekleşti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail'in belirlediği hedeflerde şiddetli patlamalar meydana geldi. Şehrin güneyinde farklı noktalarda oluşan patlamalar sonrası dumanlar yükselirken, bölge halkı paniğe kapıldı.

İsrail Ordusu Uyarıda Bulundu

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformunda paylaşılan bir harita ile bölgedeki sakinlerden bulundukları yerleri acilen tahliye etmelerini talep etmişti. Sözcü, belirtilen alanlarda saldırı olabileceğine ilişkin bir duyuru yaptı.

İsrail'in Lübnan Saldırıları Hız Kesmeden Devam Ediyor

8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Hizbullah ile devam eden çatışmalar çerçevesinde, İsrail ordusu Lübnan'ın güney kentlerine, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan makamlarından alınan bilgilere göre, 17 Eylül'de Hizbullah’a ait iletişim cihazlarının imha edilmesinin ardından, bu süreçte 1411 kişi yaşamını yitirdi. Bu ölüler arasında 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor.