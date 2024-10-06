DOLAR
34,23 0%
EURO
37,62 0%
ALTIN
2.919,65 0%
BITCOIN
2.120.530,8 -0,34%

Beyrut'ta Şiddetli Patlamalar: İsrail Hedef Gösterdi

Beyrut'ta İsrail'in hedef gösterdiği bölgelerde meydana gelen patlamalar, bölgedeki gerilimi artırdı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 00:35
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 00:35
Beyrut'ta Şiddetli Patlamalar: İsrail Hedef Gösterdi

Beyrut'ta Şiddetli Patlamalar Gerçekleşti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail'in belirlediği hedeflerde şiddetli patlamalar meydana geldi. Şehrin güneyinde farklı noktalarda oluşan patlamalar sonrası dumanlar yükselirken, bölge halkı paniğe kapıldı.

İsrail Ordusu Uyarıda Bulundu

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformunda paylaşılan bir harita ile bölgedeki sakinlerden bulundukları yerleri acilen tahliye etmelerini talep etmişti. Sözcü, belirtilen alanlarda saldırı olabileceğine ilişkin bir duyuru yaptı.

İsrail'in Lübnan Saldırıları Hız Kesmeden Devam Ediyor

8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Hizbullah ile devam eden çatışmalar çerçevesinde, İsrail ordusu Lübnan'ın güney kentlerine, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan makamlarından alınan bilgilere göre, 17 Eylül'de Hizbullah’a ait iletişim cihazlarının imha edilmesinin ardından, bu süreçte 1411 kişi yaşamını yitirdi. Bu ölüler arasında 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
10 Yıl Önceki Acı: PKK Yandaşlarının Vahşice Katlettiği Gençlerin Ailelerinin Yaşadığı Zor Günler
2
TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Gelişmeler Yaşanacak
3
Tillo Heriresi Üretimi: Üç Kuşak Bir Arada
4
İstanbul'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu: 101. Yıldönümü
5
Fatih'teki İmamın Sanat: Tespih Yapımındaki Başarı
6
AK Parti Yeni Kanun Tekliflerini TBMM'ye Taşıyor
7
Charyn Kanyonu: Orta Asya'nın Doğal Harikası

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor