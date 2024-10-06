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Beyrut'ta Şiddetli Patlamalar: İsrail Hedef Gösterdi

Beyrut'ta İsrail'in belirlediği noktalarda patlamalar meydana geldi, ölü sayısı 1411'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 02:19
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 02:19
Beyrut'ta Şiddetli Patlamalar: İsrail Hedef Gösterdi

Beyrut'ta Şiddetli Patlamalar

Beyrut, Lübnan - İsrail'in hedef gösterdiği alanlarda şiddetli patlamalar yaşandı. Şehrin güney kesimlerde gerçekleşen patlamalar sonrası, dumanlar havaya yükseldi.

İsrail Ordusu'ndan Açıklama

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, bazı bölgeleri içeren haritalar yayımlayarak bu alanlardaki sakinlere acil tahliye talimatı verdi. Patlamalardan sonra Adraee, açıklamada bulunarak, "Beyrut'ta Hizbullah'a yönelik hedeflere saldırılar düzenliyoruz" ifadesini kullandı.

Yangınlar ve Ölü Sayısı Artıyor

MTV'ye göre, Hizbullah'a ait Al Manar televizyon stüdyolarında yangın çıktı. Ayrıca, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden çatışmalarda ölü sayısının 1411'e yükseldiği bildirildi. Lübnan makamlarının verdiği bilgilere göre, bu ölümler arasında 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor. İsrail, daha önce Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgesine birkaç yüz hava saldırısı düzenlemişti.

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