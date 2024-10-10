Beyrut'taki Saldırıda 18 Kişi Hayatını Kaybetti, 92 Yaralı

Beyrut'ta Şiddetli Saldırı: 18 Ölü, 92 Yaralı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen iki patlamanın ardından korkunç manzaralar ortaya çıktı. İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen bu saldırı sonucunda, Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından 18 kişinin hayatını kaybettiği ve 92 diğerinin yaralandığı bildirildi.

Patlama Sonrası Gelen İlk Bilgiler

Olayın ardından, Beyrut'un merkezi bölgesinden yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Gözlemcilerin aktardığına göre, saldırının hedefinde önemli bir bina yer aldı ve çevredeki yerleşim yerleri ile araçlar ciddi şekilde hasar gördü.

Saldırının Hedefi Kim?

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre, saldırı Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi ve Hizbullah'ın önde gelen isimlerinden Vafik Safa üzerine odaklandı. Saldırının detayları ve hedefe yönelik yapılan iddialara dair İsrail makamlarından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Bu trajik olay, Lübnan'daki gerginliğin bir başka boyuta taşınmasına neden olurken, bölgedeki güvenlik durumu hakkında endişeler artırmaya devam ediyor.