Beyşehir Gölü'nde 13'üncü Bisiklet Festivali Başladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen bisiklet festivali, ilçedeki bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi.

Etkinlik ve Organizasyon

Etkinlik, Beyşehir Belediyesi ile Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Bisiklet Topluluğu tarafından düzenleniyor. İki gün sürecek festival kapsamında bisikletliler, Beyşehir Gölü kenarındaki festival meydanından start aldı.

Başkan Bayındır'ın Açıklaması

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, gazetecilere yaptığı açıklamada Beyşehir Gölü'nde bu yıl yaşanan kuraklığa dikkati çekti ve devletin imkanlarıyla gölün kaynaklarını çoğaltabilmek için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

İnşallah gölümüzü bir daha böyle görmek istemiyoruz. Bisiklet sporu vücut zindeliği açısından önemli bir aktivite. Gençlere güzel örnek oluyorsunuz. O yüzden bu geleneksel Beyşehir Gölü turunun her zaman devam etmesini diliyorum.

Katılımcılar

Beyşehir Bisiklet Topluluğu Başkanı Mustafa Varol, festivale 61 sporcunın kayıt yaptırdığını ve katılımcıların tur boyunca yaklaşık 140 kilometre pedal çevireceğini kaydetti.

