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Biden, 11 Eylül Anma Etkinliğinde 'Trump 2024' Şapkası Taktı

Başkan Biden, 11 Eylül anma etkinliğinde Trump destekçisiyle yaşadığı diyalogda 'Trump 2024' yazılı şapka taktı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 10:31
Biden, 11 Eylül Anma Etkinliğinde 'Trump 2024' Şapkası Taktı

Joe Biden'ın Sıradışı Jestı

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül 2001 terör saldırılarının 23. yılı anısına düzenlenen etkinlikte ilginç bir an yaşadı. Biden, Pensilvanya eyaletindeki Shanksville İtfaiye İstasyonu'nda bir grup Amerikalıyla bir araya geldi.

Trump Destekçisi ile Diyalog

Etkinliğin basına kapalı kısmında, Biden'ın Donald Trump destekçisi bir kişiyle sohbet ettiği ve daha sonrasında bu kişinin 'Trump 2024' yazılı şapkasını takma teklifinin olduğu anlar kameralara yansıdı. Biden, şapkayı kısa bir süreliğine başına geçirdi.

Sosyal Medyada Yankı Uyandırdı

Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve Cumhuriyetçi Parti destekçileri arasında tartışmaların fitilini ateşledi. Partinin X sosyal medya platformundaki hesapları, Biden'ın şapkalı fotoğrafını 'Destek için teşekkürler, Joe!' mesajıyla paylaştı.

Beyaz Saray'dan Açıklama

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, Biden'ın bu anı hakkında sosyal medyada açıklamalarda bulundu. Bates, Biden'ın birliktelik mesajı verdiğini belirterek, 'Başkan Biden, Trump destekçisine jest olarak bir şapka verdikten sonra bu kişi, Başkan'ın da kendi şapkasını takmasını söyledi. O da kısa süreliğine şapkayı taktı.' dedi.

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