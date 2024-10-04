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Biden'dan İsrail'e Stratejik Tavsiyeler

Biden, İsrail'in İran'a yönelik stratejileri konusunda alternatifleri göz önünde bulundurmalarını önerdi.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 21:56
Biden'dan İsrail'e Stratejik Tavsiyeler

Biden'dan İsrail'e Stratejik Tavsiyeler

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a karşı alacağı tedbirler hakkında henüz kesin bir karar vermediğini ifade etti. Biden, Beyaz Saray'daki basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Eğer onların yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm," dedi.

Görüşmeler Devam Ediyor

Biden, İsrail'in İran'a yönelik yaklaşımı üzerine sorulara yanıt vererek, "İsrailliler ne yapacaklarına henüz karar vermediler, görüşmeler sürüyor," ifadesini kullandı.

İsrail ve ABD İlişkileri

Biden, ayrıca İsrail'in Orta Doğu'daki seçimlere müdahale girişimleriyle ilgili bir soru üzerine, "Hiçbir yönetim İsrail'e benden daha fazla yardım etmedi. Bence Netanyahu bunu hatırlamalı. Seçimleri etkilemeye çalışıyor mu bilmiyorum, fakat bunu beklemiyorum," dedi.

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