Biden'dan İsrail'e UNIFIL Uyarısı

Biden, İsrail'e UNIFIL Üzerinden Çağrıda Bulundu

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail hükümetine, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) unsurlarını hedef almaktan vazgeçmesi gerektiğini belirtti. Başkan Biden, bu açıklamayı Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği bir brifing sırasında, kasırgaların yıktığı bölgelerin yeniden inşasıyla ilgili soruları yanıtladığı esnada yaptı.

Biden’ın Açıklamaları

Biden, "İsrail'in BM barış gücü unsurlarını vurmaya son vermesini istiyor musunuz?" şeklindeki bir soruya "Kesinlikle, elbette."

Austin'den Güvenlik Vurgusu

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise gün içinde İsrailli meslektaşı Yoav Gallant ile yaptığı görüşmede UNIFIL'e bağlı unsurların güvenliğini sağlamak amacıyla çağrıda bulundu.

İsrail Ordusunun UNIFIL Hedef Alması

İsrail ordusu, son günlerde UNIFIL'i hedef alarak, dikkat çekici bir duruma yol açtı. Geçtiğimiz günlerde, İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askeri yaralanmıştı. Bugün ise, Lübnan'ın güneyinde bulunan Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişi ile bir UNIFIL gözlem kulesi iş makineleri tarafından vuruldu. Bu saldırılarda ayrıca iki askerin daha yaralandığı bildirildi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, AA'ya yaptığı açıklamada, UNIFIL askerlerinin hedef alınmasından duydukları derin endişeyi ifade ederek, bu konuda İsrail yetkilileri ile temas halinde olduklarını belirtti.