Biden'ın zirvede yaptığı gaf herkesi şaşırttı! Putin demek istedi Zelenskiy dedi

Basın toplantısında kameralar karşısında konuşan Biden, Zelenskiy'i "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin" olarak çağırdı. Bu sözler üzerine salonda bir anlık şaşkınlık yaşandı ve bazı katılımcılar alkışlarken, genel olarak bir soğuk hava esti. Biden, "Ve şimdi sözü kararlılığı kadar cesareti de olan Ukrayna Devlet Başkanı'na, bayanlar ve baylar, Başkan Putin'e devretmek istiyorum" dedi.

Biden, hatasını kısa bir süre içinde fark ederek sözlerini düzeltmeye çalıştı. "Başkan Putin'i yenecek, Başkan Zelenskiy. Putin'i yenmeye o kadar odaklandım ki bu bir sorun oluyor" diyerek durumu toparlamaya çalıştı. Bu açıklamanın ardından Zelenskiy, önce şok oldu, ardından gülümseyerek "Ben ondan daha iyiyim" diyerek Putin'i eleştirdi.

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