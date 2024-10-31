Biden, Seçim Galibinin Yemin Töreninde Yer Alacak

Biden'dan Yemin Töreni Açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinin galibi kim olursa olsun, yemin törenine katılacağı belirtildi.

Beyaz Saray'dan Açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği basın brifinginde bu konuya değindi. Jean-Pierre, Biden'ın, başkanlık seçiminde kazanan kim olursa olsun, yemin töreninde bulunacağını ifade etti.

Barışçıl İktidar Değişimi Vurgusu

Jean-Pierre, Biden'ın iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesine olan inancını vurguladı ve "Yemin törenine katılma, burada bulunma, düzenli olarak yapılan bir şeydir. Bu, tarihi bir sürecin parçasıdır. Kendisi de kesinlikle bu sürece katılacak" şeklinde konuştu.

Trump'ın Yemin Törenine Katılmaması

Eski Başkan Donald Trump, geleneksel bir uygulama olan yemin törenine, Ocak 2021'de Biden'ın yemin etmesi sırasında katılmamıştı. Bu durum, iktidarın devralınmasında önemli bir tartışma konusu olmuştu.