Biden, Şükran Günü'nde İki Hindiyi Affetti

Biden, Tradisyonel Şükran Günü Törenini Gerçekleştirdi

ABD Başkanı Joe Biden, her yıl kasım ayının son perşembe günü kutlanan geleneksel Şükran Günü dolayısıyla Beyaz Saray'da hazırlanan iki hindiyi affetti. Törende, 'Peach' ve 'Blossom' isimli hindiler bağışlandı.

Biden'dan Anlamlı Mesajlar

Törende konuşma yapan Biden, Şükran Günü'nün Amerikan halkı için ailevi değerlerin öne çıktığı, ailelerin bir araya geldiği özel bir gün olduğunu belirtti. Bu önemli günde bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Başkanlık görevi süresinde bu Şükran Günü törenine son kez ev sahipliği yapan Biden, konuşmasında Amerikan halkının dirençliliğini ve gücünü bir kez daha vurguladı. Minnesota'da yetiştirilmiş hindileri affettikten sonra kalabalığa “Bugün dualarınız kabul olacak. Peach ve Blossom, Amerika'nın özgür kuşlarının arasına katılacak.” şeklinde esprili bir şekilde seslendi.

Şükran Günü ve Yerliler

ABD'de Şükran Günü, ülkenin birliğini simgeliyor ancak birçok yerli kabile bu günü 'yas günü' olarak anıyor. 1621'de gelen ilk göçmen grubuna yardım eden yerli halkın, bu ziyafete katılması, gelecekte yaşanacak trajedik olayların habercisi olarak görülüyor.

Massachusetts ve Rhode Island eyaletlerindeki Wampanoag yerlileri, Amerikan halkının kutladığı Şükran Günü’nü 'Ulusal Yas Günü' olarak adlandırıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.