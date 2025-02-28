Bilal Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı ile Görüştü: Şam'daki Ziyaret Detayları

Bilal Erdoğan ve Heyeti, Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Bir Araya Geldi

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan'a, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu eşlik etti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de heyete katıldı.

Tarihi Ziyaret ve Cuma Namazı

Heyet, tarihi Emevi Camisi'nde cuma namazı kıldıktan sonra, Halk Sarayı'na geçerek Cumhurbaşkanı Şara'nın konuğu oldu. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Kasyun Dağı ve Süleymaniye Tekkesi Ziyareti

Görüşmenin ardından, heyet Şam'ın terası konumundaki Kasyun Dağı'nı ziyaret etti. Türk heyeti, Şam'daki en önemli Osmanlı eserlerinden biri olan Süleymaniye Tekkesi'nde incelemelerde bulunarak, burada bulunan Sultan Vahdettin ve diğer Osmanlı hanedanı mensuplarının kabirlerinin yer aldığı mezarlığı da ziyaret etti. Ayrıca, tekkenin son durumu hakkında Şam Valisi Mahir Mervan'dan bilgi aldı.

Bilal Habeş'nin Türbesi Ziyareti

Heyet, ziyaretlerini Bilal Habeş'nin türbesine yaparak Şam'dan ayrıldı.