Bilal Erdoğan: TEKNOFEST'te Türkiye'nin Güçlenmesi ve Teknoloji Paylaşımı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul ziyaretinde dünyadaki adaletsizliklerin giderilmesi için Türkiye'nin güçlenmesinin önemine dikkat çekti. Erdoğan, etkinliğin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde Atatürk Havalimanı'nda, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu organizasyonla gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Erdoğan, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) standında gıda, tarım ve hayvancılık alanında geliştirilen teknolojiler hakkında bilgi aldı; yayıncılık alanında ses yalıtım sistemleri üzerine geliştirilen uygulamaları da deneyimledi.

"Dünyadaki adaletsizliklerin ve zulümlerin giderilmesi için Türkiye'nin güçlenmesi önem arz ediyor. Burada Türkiye'yi sadece savunma sanayi alanında değil başka sahalarda da güçlendiren dünyanın mahrumiyet bölgelerine de barışçıl bir şekilde bu teknolojileri paylaşmayı öngören bir zihniyetin yeşerdiğini görüyoruz."

AA muhabirine yaptığı değerlendirmede Erdoğan, TEKNOFEST'in milyonlarca çocuğun ve gencin yerli ve milli teknolojiler üreterek Türkiye'nin yükselişine katkıda bulunmasını ve insanlığa fayda sağlayacak çalışmalar yapmasını teşvik ettiğini söyledi.

İsrail'in Filistin'deki soykırımına da değinen Erdoğan, "Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki dünyada pervasızca, herkesin gözünün önünde canlı yayında soykırım işleniyor. İnsanlık bunu durdurmak için hiçbir şey yapmıyor. Dünyada teknolojik bilimsel çalışmalar çok hızlı bir şekilde ilerliyor ama dünyadaki adaletsizlikler giderilemiyor, savaşlar bitirilemiyor. Milyarlarca fakir insanın, gıda güvenliğinden mahrum olan çocuklarını sağlıklı bir şekilde yetiştiremeyen, temiz suya erişimi olmayan insanların bu sorunları çözülemiyor. İnsanlığın bu ilerleme hikayesinde insancıl dokunuşa ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Onkoloji ve Tarım Teknolojilerinde Öne Çıkanlar

Erdoğan, TEKNOFEST'in yalnızca teknoloji yarışmaları veya havacılık-uzay etkinliği olmadığını, insanı, barışı ve huzuru merkeze koyan bir mesaj taşıdığını belirtti. "Dünyadaki adaletsizliklerin ve zulümlerin giderilmesi için Türkiye'nin güçlenmesi önem arz ediyor" sözlerini yineleyen Erdoğan, festivalde çocukların heyecanını görmenin kendilerini motive ettiğini kaydetti.

Festival deneyimleri hakkında şunları söyledi: "Bu sene, geçen sene görmediğim onkolojiyle ilgili bir alan vardı. Finale kalan 24 takımın akciğer kanserine yönelik çalışmaları yarışıyordu, jüri hepsinin sunumlarını dinliyordu." Erdoğan, ayrıca Tarım Teknolojileri Kümelenmesi'ni çok kıymetli bulduğunu, tarım teknolojilerinin ülke için büyük potansiyel taşıdığını vurguladı.

Son olarak Erdoğan, eğitim stantlarını ziyaret edeceğini, Solo Türk gösterisini izlemenin ve GÖKBEY helikopteri, Bayraktar TB3 ile Kızılelma'yı canlı görmenin kendisi için heyecan verici olduğunu ifade etti.