Bilecik’te Bilek Güreşi Gençler İl Birinciliği Tamamlandı

Bilecik’te Okul Sporları kapsamında düzenlenen Bilek Güreşi Gençler İl Birinciliği İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda tamamlandı; gençler farklı sıkletlerde yarıştı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:37
İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda çekişmeli müsabakalar

Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Bilek Güreşi Gençler İl Birinciliği, İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda yapılarak sona erdi.

Müsabakalarda genç sporcular güçlerini, azimlerini ve centilmenliklerini ortaya koydu; hem sağ hem de sol kolda farklı sıkletlerde öğrenciler derece için kıyasıya yarıştı.

Karşılaşmalar büyük ilgi çekerken organizasyon, sporcular ve izleyiciler tarafından olumlu karşılandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Katılım gösteren tüm sporcularımıza, öğretmenlerimize, okullarımıza ve hakemimize teşekkür ederiz" dedi.

