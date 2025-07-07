Bilecik'te Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Bilecik'te meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, motosikletin refüje çarpması sonucu ağır yaralanan genç, tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Bilecik-Bozüyük kara yolunda, Mirza Kerem Topaktaş (20) yönetimindeki 41 AYM 128 plakalı motosikletin, Bilecik Belediyesi Şehir Mezarlığı yakınlarında refüje çarpmasıyla gerçekleşti. Olayda sürücü Topaktaş olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan Yiğiter Çakır (20) ağır yaralı olarak ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Çakır, yaşam savaşını kaybetti. Bu talihsizlik, Bilecik'te genç yaşta hayatını kaybeden bireylerin yasını tutan bir topluluğun üzülmesine neden oldu.

Bilecik'te, kent merkezinde motosikletin refüje çarptığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.

Bilecik'te, kent merkezinde motosikletin refüje çarptığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.