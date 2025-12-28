DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.191,76 -0,35%

Bilecik'te polisler şüpheli paket ve olay yeri eğitimi aldı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, personele 'İlk ekibin görev ve sorumlulukları ile şüpheli paketlere yaklaşım' eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:46
Bilecik'te polisler şüpheli paket ve olay yeri eğitimi aldı

Bilecik'te polisler şüpheli paket ve olay yeri eğitimi aldı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından, çeşitli birimlerde görev yapan emniyet personeline yönelik 'İlk ekibin görev ve sorumlulukları ile şüpheli paketlere yaklaşım' konularında eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği

Eğitimlerde, olay yerine ilk ulaşan ekiplerin yapması gereken işlemler, delillerin korunması, şüpheli paketlere karşı alınması gereken güvenlik önlemleri ve izlenecek prosedürler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Uygulamalı ve teorik oturumlarda ekiplerin sahadaki karar alma süreçleri ele alındı.

Amaç ve hedef

Düzenlenen eğitimlerin, muhtemel risklerin en aza indirilmesi ve olaylara doğru müdahalenin sağlanması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, eğitim faaliyetleriyle personelin mesleki bilgi ve farkındalığının artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

BİLECİK'TE POLİSLERE ŞÜPHELİ PAKET VE OLAY YERİ EĞİTİMİ

BİLECİK'TE POLİSLERE ŞÜPHELİ PAKET VE OLAY YERİ EĞİTİMİ

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uludağ'a Hafta Sonu Akını: Kar 25 cm, Pistler Günübirlikçilerle Doldu
2
Elazığ'da Sağlık Personeline 'Temel Eğitim Programı' Verildi
3
Küre Dijital Ansiklopedi Yerli ve Milli Platform: 161 Bin Kullanıcıya Ulaştı
4
Aydın Büyükşehir’den Eğitime Tam Destek: Başkan Özlem Çerçioğlu
5
Keşan'da su kesintisi: Vatandaşlar kaynak çeşmelerine akın etti
6
Siirt'te İç Kanama Geçiren Kadın, Karla Mücadeleyle Hastaneye Yetiştirildi
7
Kayseri Mutfak Akademisi: Şef ve Aşçı Eğitimleri Şubat 2026'da Başlıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti