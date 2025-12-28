Bilecik'te polisler şüpheli paket ve olay yeri eğitimi aldı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından, çeşitli birimlerde görev yapan emniyet personeline yönelik 'İlk ekibin görev ve sorumlulukları ile şüpheli paketlere yaklaşım' konularında eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği

Eğitimlerde, olay yerine ilk ulaşan ekiplerin yapması gereken işlemler, delillerin korunması, şüpheli paketlere karşı alınması gereken güvenlik önlemleri ve izlenecek prosedürler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Uygulamalı ve teorik oturumlarda ekiplerin sahadaki karar alma süreçleri ele alındı.

Amaç ve hedef

Düzenlenen eğitimlerin, muhtemel risklerin en aza indirilmesi ve olaylara doğru müdahalenin sağlanması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, eğitim faaliyetleriyle personelin mesleki bilgi ve farkındalığının artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

BİLECİK'TE POLİSLERE ŞÜPHELİ PAKET VE OLAY YERİ EĞİTİMİ