Bilecik'te Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bilecik'te meydana gelen silahlı kavga, gerilim dolu anlara sahne oldu. Bilecik Kent Ormanı'nda, H.B. ile Cengiz U. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüşürken, H.B. yanındaki tüfekle Cengiz U.'ya ateş açtı. Olayı duyan vatandaşların hızlı müdahalesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden ekipler, Cengiz U.'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna nakledildi. Olayın gerçekleştiği anların ardından, H.B. suçüstü yapılmasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz da olay yerine gelerek durumu inceledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

