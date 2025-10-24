Bilecik'te Tur Otobüsü ile Tır Çarpıştı: 20 Yaralı

Bilecik'te Tur Otobüsü ile Tır Çarpıştı: 20 Kişi Yaralandı

Bozüyük'te Bursa-Eskişehir kara yolunda kaza

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Bursa-Eskişehir kara yolu Gazozcu Akif Caddesi mevkiinde bir tur otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı.

Kaza, sürücülerin kimliğinin henüz belirlenemediği 32 HT 160 plakalı tur otobüsü ile karşı yönden gelen 43 AC 950 plakalı tırın çarpışması sonucu meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, her iki aracın sürücüleri ile tur otobüsündeki 18 yolcu yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

