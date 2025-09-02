Bilecik'te Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Kaza Ayrıntıları

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Poyra köyü mevkisinde yol çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten verildiği bölgede meydana gelen zincirleme kazada 2 çekici ile 3 otomobil çarpıştı.

Eskişehir istikametine seyir halinde olan Ahmet D. idaresindeki 52 ABK 450 plakalı çekici, Atilla E. yönetimindeki 06 CNJ 88 plakalı çekici, İbrahim B. yönetimindeki 03 AIE 388 plakalı otomobil, Bozüyük istikametine seyreden Durmuş Ali A. idaresindeki 26 AFE 402 plakalı otomobil ve Tekin E. yönetimindeki 06 CUR 715 plakalı otomobil birbirine çarptı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim B., eşi Ayfer ve kızı Defne B. ile çekici sürücüsü Atilla E. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumlarının hayati tehlike taşımadığı bildirildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.