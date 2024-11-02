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Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altında

Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı, detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 19:35
Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altında

Bilecik Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te, tarla alanında başlayan ve ormanlık bölgeye sıçrayan yangın başarıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni, Kurtköy ile Ahmetpınar köyleri arasındaki zirai arazide gerçekleştirilen anız yakılması olarak belirlendi.

Alevlerin Yükselişi ve Kontrol Çalışmaları

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, ormanlık alana ulaşırken, yangından etkilenen alanın yaklaşık 5 hektar olduğu tespit edildi. Yangına müdahale için, 28 araç ve 87 personel ile birlikte helikopter de kullanıldı.

Yetkililerin İncelemesi

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde izleyen ekipte, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ercüment Diyar ve Bilecik Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut yer aldı. Ekiplerin etkili çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bilecik'te, tarlada başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Bilecik'te, tarlada başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Bilecik'te, tarlada başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Bilecik'te, tarlada başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

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