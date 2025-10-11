Bingöl'de 13 Yıllık Husumet Sona Erdi: Tiryaki ve Aktaş Aileleri Barıştı

Karlıova'da Tiryaki ile Aktaş aileleri, 13 yıllık husumeti Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl'ün girişimiyle Kanireş Taziyeevi'nde düzenlenen barış yemeğiyle sonlandırdı.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 19:42
Bingöl'de 13 Yıllık Husumet Sona Erdi: Tiryaki ve Aktaş Aileleri Barıştı

Bingöl'de 13 Yıllık Husumet Sonlandı

Karlıova ilçesinde Tiryaki ailesi ile Muş'un Varto ilçesinden Aktaş aileleri arasında, 13 yıl önce bir kişinin ölümüyle başlayan husumet barışla sonuçlandı. Husumetin sona ermesi için Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl girişimde bulundu.

Bingöl'ün arabuluculuğuyla ailelerin ikna edilmesinin ardından Kanireş Taziyeevi'nde bir barış yemeği düzenlendi. Etkinlikte taraflar bir araya gelerek anlaşma ve uzlaşma mesajı verdi.

Yetkililerin Mesajı

Vali Ahmet Hamdi Usta, ailelerin barışmasının ardından yaptığı konuşmada barış ve kardeşlik ortamının daim olmasını diledi. Usta, barışta emeği geçen Veysi Bingöl ile her iki ailenin fertlerine teşekkür etti.

AK Parti Bingöl milletvekilleri Zeki Korkutata ve Feyzi Berdibek ile Belediye Başkanı Veysi Bingöl de husumetin sonlandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek huzur ortamının sürmesini temenni etti.

Programa Katılanlar

Programa, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, ilçe belediye başkanları, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 13 yıldır aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı. Vali Ahmet...

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 13 yıldır aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı. Vali Ahmet Hamdi Usta (fotoğrafta), programda konuştu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 13 yıldır aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı. Vali Ahmet...

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Tasavvuf Geleneği: 'Devran-ü Kıyam ve Sema' İcrası
2
Plastiksiz Festival'de Mimarlık, Sanat ve Tasarımın Yeşil Dönüşümü Tartışıldı
3
Rojin Kabaiş Soruşturması: Adli Tıp DNA Raporu Cinsel Saldırı İhtimalini İşaret Ediyor
4
Batman'da İki Grup Arasında Kavga: 8 Yaralı, 2 Gözaltı
5
Diyarbakır'da 20 Yıldır Aranan 'Kasten Adam Öldürme' Zanlısı Kırklareli'nde Yakalandı
6
Kastamonu'da Tur Midibüsü Devrildi: Taşköprü'de Yaralılara Müdahale
7
Müsavat Dervişoğlu Mut'ta: 'Birlik ve Beraberlik' İçin Ortak Mücadele

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?