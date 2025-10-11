Bingöl'de 13 Yıllık Husumet Sona Erdi: Tiryaki ve Aktaş Aileleri Barıştı

Bingöl'de 13 Yıllık Husumet Sonlandı

Karlıova ilçesinde Tiryaki ailesi ile Muş'un Varto ilçesinden Aktaş aileleri arasında, 13 yıl önce bir kişinin ölümüyle başlayan husumet barışla sonuçlandı. Husumetin sona ermesi için Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl girişimde bulundu.

Bingöl'ün arabuluculuğuyla ailelerin ikna edilmesinin ardından Kanireş Taziyeevi'nde bir barış yemeği düzenlendi. Etkinlikte taraflar bir araya gelerek anlaşma ve uzlaşma mesajı verdi.

Yetkililerin Mesajı

Vali Ahmet Hamdi Usta, ailelerin barışmasının ardından yaptığı konuşmada barış ve kardeşlik ortamının daim olmasını diledi. Usta, barışta emeği geçen Veysi Bingöl ile her iki ailenin fertlerine teşekkür etti.

AK Parti Bingöl milletvekilleri Zeki Korkutata ve Feyzi Berdibek ile Belediye Başkanı Veysi Bingöl de husumetin sonlandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek huzur ortamının sürmesini temenni etti.

Programa Katılanlar

Programa, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, ilçe belediye başkanları, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 13 yıldır aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı. Vali Ahmet Hamdi Usta (fotoğrafta), programda konuştu.