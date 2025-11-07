Bingöl'de 33 yıl 3 ay 28 gün hapis cezası kesinleşen zanlı yakalandı
Polis operasyonu ve adli süreç
Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan 33 yıl 3 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve muhtelif suçlardan aranan zanlı yakalandı.
Yapılan işlemlerin ardından zanlı adliyeye sevk edildi; tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
