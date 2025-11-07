Bingöl'de 33 yıl 3 ay 28 gün hapis cezası kesinleşen zanlı yakalandı

Bingöl'de 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan 33 yıl 3 ay 28 gün hapis cezası kesinleşen zanlı, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:59
Polis operasyonu ve adli süreç

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan 33 yıl 3 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve muhtelif suçlardan aranan zanlı yakalandı.

Yapılan işlemlerin ardından zanlı adliyeye sevk edildi; tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

