Bingöl'de Gazze Protestosu: İsrail'e Tepki Yürüyüşü

Bingöl'de sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Hacı Hıdır Camisi'nde başlayan yürüyüşte vatandaşlar İsrail'in Gazze'ye saldırılarını tekbir ve sloganlarla protesto etti.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 21:12
Bingöl'de Gazze'ye Saldırılar Protesto Edildi

Sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde yürüyüş

Kentteki sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Hacı Hıdır Camisinde bir araya gelen vatandaşlar, kılınan akşam namazının ardından Bingöl Belediyesi otoparkına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirerek İsrail karşıtı sloganlar attı.

Programda grup adına konuşan Eğitim-Bir-Sen Bingöl Şube Başkanı Yunus Kava, Gazze'de bir insanlık dramının yaşandığını söyledi.

"Ey soykırıma göz yumanlar, ey katliama yeşil ışık yakanlar, tarih hepinizi yargılayacak kara bir leke olarak kalacaksınız. Barışı kundaklayan caniler olarak anılacaksınız."

Etkinlik, yapılan dua ile son buldu.

