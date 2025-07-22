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Bingöl'de İki Katlı Binada Yangın Çıktı

Bingöl İnanlı Mahallesi'nde iki katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 19:28
Bingöl'de İki Katlı Binada Yangın Çıktı

Bingöl'de Yangın Paniği!

Bingöl'ün İnanlı Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay kısa sürede büyüdü ve bölge halkını tedirgin etti.

Yangının çıktığına dair yapılan ihbar üzerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin özverili müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ancak yangının etkileri oldukça yıkıcı oldu. İkinci kattaki daire, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bingöl'de iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bingöl'de iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bingöl'de iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bingöl'de iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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