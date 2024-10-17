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Bingöl'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Protesto

Bingöl Üniversitesi'nde öğrenciler, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için bir yürüyüş düzenledi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 16:14
Bingöl'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Protesto

Bingöl Üniversitesi'nde Kadına Yönelik Şiddete Tepki Yürüyüşü

Bingöl'de üniversite öğrencileri, kadına yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Etkinlik, Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi önünde başladı.

Öğrenciler Bir Araya Geldi

Erasmus öğrenci kulübü üyeleri, ellerinde pankartlar ve dövizlerle kafeteryaya kadar yürüyerek dikkat çektiler. Burada, kadınların öldürülmesi ve yaşanan şiddete karşı bir dakika sessiz bekleyerek protesto ettiler.

Açıklamalar Dikkat Çekti

Öğrenciler adına konuşma yapan Ferah Yalçınkaya, kadına yönelik şiddete karşı toplandıklarını belirterek, "Mağduriyet yaşayan kadınlara ses olmak istiyoruz. Sadece kadın olduğumuz için şiddete maruz kalmamalıyız," dedi.

Şahin Butasım ise, "Kadına yönelik şiddet sadece bireysel bir problem değil, aynı zamanda toplumsal bir çöküşün belirtisidir. Bu durum aileleri, toplumu ve geleceğimizi derinden etkiliyor," diyerek duruma dikkat çekti.

Bingöl'de üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddeti yürüyüşle protesto etti.

Bingöl'de üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddeti yürüyüşle protesto etti.

Bingöl'de üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddeti yürüyüşle protesto etti.

Bingöl'de üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddeti yürüyüşle protesto etti.

Bingöl'de üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddeti yürüyüşle protesto etti.

Bingöl'de üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddeti yürüyüşle protesto etti.

Bingöl'de üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddeti yürüyüşle protesto etti.

Bingöl'de üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddeti yürüyüşle protesto etti.

Bingöl'de üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddeti yürüyüşle protesto etti.

Bingöl'de üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddeti yürüyüşle protesto etti.

Bingöl'de üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddeti yürüyüşle protesto etti.

Bingöl'de üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddeti yürüyüşle protesto etti.

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