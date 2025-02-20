Bingöl'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Bingöl'de Eğitime Kar Engeli

Bingöl'de etkili olan kar yağışı, eğitim hayatını olumsuz yönde etkiledi. Duyurulan karara göre, Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri ile merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verildi. Ayrıca, kent merkezi, Genç ve Solhan ilçelerinde taşımalı eğitim de durduruldu.

Valilikten Açıklama

Valilik, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiğini belirtti. Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bu önlemin alındığı ifade edildi. Aynı zamanda, engelli ve hamile kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağına dikkat çekildi.