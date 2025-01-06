Bingöl'deki Yüzen Adalar: Doğaseverlerin Dört Mevsim Tercihi

Bingöl'ün Doğal Güzellikleri

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bulunan Turna Gölü'ndeki yüzen adalar, her mevsim doğaseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Yüzen Adalar Tabiat Anıtı olarak koruma altında olan bu nadide bölgeler, yerli ve yabancı turistlerin gözde destinasyonu olmaya devam ediyor.

2024'te 22 Bin Ziyaretçi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verilerine göre, yüzen adalar 2024 yılında yaklaşık 22 bin ziyaretçiyi ağırladı. Bu ziyaretçilerin her biri, doğayla iç içe vakit geçirirken eşsiz manzaraların keyfini çıkarıyor.

Dron ile Görüntülenen Eşsiz Anlar

Yüzen adaların benzersiz hareketlilik anları, time-lapse tekniğiyle dronlar aracılığıyla görüntülendi. Bu görüntüler, bölgenin güzelliklerini daha da gözler önüne seriyor.

Misafir Ziyaretçi Yorumları

Bingöl'ü ziyarete gelenlerden Yusuf Ataç, “Balıkesir'den geldim. Bingöllü doktor arkadaşım sayesinde bu eşsiz yeri keşfettim. Kışın beyaz örtüyle daha da güzelleşmiş,” diyerek hayranlığını dile getirdi. Ayrıca, yüzen adaların derinliğinin 60-80 metre arasında olduğunu belirterek, “Bu yer mutlaka görülmeli!” dedi.

Adana'dan gelen Mehmet Ali Çelik ise, “İlk defa su üzerinde hareket eden adalar gördüm. Buraya ilkbaharda gelen arkadaşlarım var, kışın buraya gelmek farklı bir deneyim sunuyor. Kesinlikle tavsiye ederim,” diyerek deneyimini paylaştı.