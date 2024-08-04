Bingöl'den Filistin'e Destek Yürüyüşü

Bingöl'de Filistin İçin Yürüyüş Düzenlendi

İsrail'in Filistin'e yönelik sürdürdüğü saldırılara karşı duyarlılık gösteren Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Halifan köyü çocukları, "Özgür Filistin" mesajını yaymak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Çocukların Sesleri Yükseldi

Çocuklar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile hazırladıkları dövizlerle köylerinden yürüyüşe çıkarak sosyal medyada dikkat çekti. Yürüyüş boyunca, "Özgür Filistin" sloganları attılar.

Hüda Bitmez'in Duygusal İfadeleri

Yürüyüşe katılan 12 yaşındaki Hüda Bitmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırıları nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getirdi. Bitmez,

"Filistin'de yaşanan acıları anlatan bir şiir yazdım. Oradaki çocukların da yaşama hakkı olduğunu unutmamalıyız. Her çocuk, güvenli bir evde, okulda ve oyun alanında büyümeyi hak ediyor."

Ömer Faruk Bitmez ve Elif Zümra Çağlayan'ın Duyguları

12 yaşındaki Ömer Faruk Bitmez, Filistinlilerin barınma haklarının önemine vurgu yaparak,

"Tüm arkadaşlarımızı toplayarak yürüyüş yaptık. Onların da barınma hakları olması lazım. Buradan kardeşlerimiz için dualar ediyoruz, inşallah kabul olur."

8 yaşındaki Elif Zümra Çağlayan da, Filistinlilerin özgür yaşamasını istediklerini belirterek, "Her zaman onların yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin'e destek için yaptıkları yürüyüş sosyal medyada yer alan Bingöllü çocuklar, "Özgür Filistin" mesajı verdi. Çocuklar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile kartondan hazırladıkları dövizlerle köyde gerçekleştirdi.