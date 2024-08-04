Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bingöl'den Filistin'e Destek Yürüyüşü

Bingöl'de çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı yürüyüş düzenleyerek destek mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 16:14
Bingöl'den Filistin'e Destek Yürüyüşü

Bingöl'de Filistin İçin Yürüyüş Düzenlendi

İsrail'in Filistin'e yönelik sürdürdüğü saldırılara karşı duyarlılık gösteren Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Halifan köyü çocukları, "Özgür Filistin" mesajını yaymak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Çocukların Sesleri Yükseldi

Çocuklar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile hazırladıkları dövizlerle köylerinden yürüyüşe çıkarak sosyal medyada dikkat çekti. Yürüyüş boyunca, "Özgür Filistin" sloganları attılar.

Hüda Bitmez'in Duygusal İfadeleri

Yürüyüşe katılan 12 yaşındaki Hüda Bitmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırıları nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getirdi. Bitmez,

"Filistin'de yaşanan acıları anlatan bir şiir yazdım. Oradaki çocukların da yaşama hakkı olduğunu unutmamalıyız. Her çocuk, güvenli bir evde, okulda ve oyun alanında büyümeyi hak ediyor."

Ömer Faruk Bitmez ve Elif Zümra Çağlayan'ın Duyguları

12 yaşındaki Ömer Faruk Bitmez, Filistinlilerin barınma haklarının önemine vurgu yaparak,

"Tüm arkadaşlarımızı toplayarak yürüyüş yaptık. Onların da barınma hakları olması lazım. Buradan kardeşlerimiz için dualar ediyoruz, inşallah kabul olur."

8 yaşındaki Elif Zümra Çağlayan da, Filistinlilerin özgür yaşamasını istediklerini belirterek, "Her zaman onların yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin'e destek için yaptıkları yürüyüş sosyal medyada yer...

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin'e destek için yaptıkları yürüyüş sosyal medyada yer alan Bingöllü çocuklar, "Özgür Filistin" mesajı verdi. Çocuklar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile kartondan hazırladıkları dövizlerle köyde gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor