Çanakkale'de Hayalet Ağ Temizliği: 11 Yılda 112 Bin Futbol Sahası Temizlendi

Çanakkale'de Hayalet Ağ Temizliği Sürdürülüyor

Çanakkale Boğazı'nda, Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi kapsamında hayalet ağ temizliği gerçekleştirildi. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında başlatılmış olup deniz ekosistemlerinin korunmasına önemli katkı sağlıyor.

Yerel Çalışmalar ve 2025 Müdahaleleri

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı içinde iki lokasyonda 10 bin metrekare büyüklüğünde 300 ahtapot tuzağı ve üç ayrı lokasyonda 12 bin metrekarelik alanda 1.000 metrekare hayalet ağ tespit edip temizledi. Proje kapsamında bugüne kadar 64 farklı lokasyonda toplam 1.037.700 metrekare deniz dibi tarandı; ayrıca 35.620 metrekare hayalet ağ denizlerden toplanarak imha edildi.

Kumkale Limanı'nda Uygulama ve Katılımcılar

Bugün Kumkale Limanı açıklarında gerçekleştirilen temizlik etkinliğine Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı İlhan Üze, Çanakkale Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Seydi Ali Doyuk ile DEM-BİR Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber katıldı. Etkinlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin dip taraması sonucu tespit edilen hayalet ağlar çıkarıldı.

Projenin Genel Boyutu ve Etkisi

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, projenin ülke çapında yürütüldüğünü ve amaçlarının hem balıkçılara daha iyi avlanma imkânı sağlamak hem de ekosistemi korumak olduğunu belirtti. Türkyılmaz, yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: "Bugüne kadar 805 milyon metrekare sucul ekosistem tarandı ve 112 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. Ayrıca 2.9 milyon metrekare uzunluğunda hayalet ağ denizden çıkarıldı. Yapılan değerlendirmelere göre bu çalışmalar sayesinde 9.5 milyon adet deniz canlısının hayatta kalması sağlandı."

Uluslararası Tanınırlık ve Sıfır Atık Projesiyle Bağlantı

Türkyılmaz, çalışmaların balıkçıların desteğiyle yürütüldüğünü ve projenin uluslararası kuruluşlar tarafından örnek gösterildiğini ifade etti. Özellikle FAO altında bulunan Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu'nun bu çalışmaları örnek proje olarak gösterdiğini aktaran Türkyılmaz, projenin aynı zamanda Emine Erdoğan öncülüğündeki Sıfır Atık Projesi'ne de katkı sağladığını vurguladı.

