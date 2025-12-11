DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
50,09 -0,52%
ALTIN
5.768,8 0,45%
BITCOIN
3.839.873,09 2,46%

Yapay Zeka ve Siber Güvenlik: Tehditler Fırsatlardan Hızlı Büyüyor

Fazlanet CEO'su Perviz Altay, yapay zekanın fırsat sunduğunu ama saldırganların da aynı teknolojiyi kullanarak siber tehditleri hızlandırdığını vurguluyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:07
Yapay Zeka ve Siber Güvenlik: Tehditler Fırsatlardan Hızlı Büyüyor

Yapay Zeka ve Siber Güvenlik: Tehditler Fırsatlardan Hızlı Büyüyor

Kurumların yapay zekayı güvenlik operasyonlarına entegre etme süreci dünya genelinde hızla ilerlerken, uzmanlar bu teknolojinin aynı zamanda yeni ve hızla büyüyen tehdit alanları yarattığına dikkat çekiyor. İşletmeler yapay zeka tabanlı araçları siber savunmanın merkezine koyuyor; ancak bu hızlı dönüşüm risk seviyesini belirgin biçimde artırıyor.

Risklerin yükselişi

Fazlanet Bilgi Teknolojileri A.Ş. CEO'su Perviz Altay, kurumların yapay zekaya yönelirken beraberinde artan kaygılara dikkat çekiyor. Altay'a göre yalnızca hız ve verimliliğe odaklanmak yeterli değil; saldırganlar da yapay zekayı aktif biçimde kullanıyor. Özellikle hassas verilerin işlenmesi, yapay zeka modellerinin güvenilirliği, API güvenliği, shadow IT, uyumluluk baskıları ve anonimleşmeyen verilerin istismarı yeni dönemin en kritik risk başlıkları arasında yer alıyor.

Araştırmalar, şirketlerin yarısından fazlasının yapay zekayı şüpheli aktivitelerin tespiti, öncelikli risklerin tanımlanması ve kritik sistem ile varlıkların kayıt altına alınması gibi temel güvenlik süreçlerinde kullandığını gösteriyor. Buna karşın aynı araştırma, kurumların büyük bölümünün önümüzdeki üç ila beş yıl içinde yapay zekanın siber tehditleri artıracağı yönünde ciddi kaygılar taşıdığını vurguluyor.

Sıfırıncı gün açıklıkları tehlikeyi gözler önüne seriyor

Altay, uluslararası ölçekli yapay zeka güvenlik testlerinin tehdit ortamının hızla değiştiğini net biçimde ortaya koyduğunu belirtiyor. Farklı yapay zeka altyapılarına yönelik saldırı denemelerinde birden fazla sıfırıncı gün açığı tespit edildiğini söyleyen Altay, bunun kurumların güvenlik stratejilerini yeniden gözden geçirmesini zorunlu kıldığını ifade ediyor. Bu bulgular, yapay zeka sistemlerinin varsayılan olarak güvenli olmadığını; doğru yapılandırılmayan modellerin kurumları daha savunmasız hale getirebileceğini gösteriyor.

Güvenlik, en başından itibaren entegre edilmeli

Perviz Altay, yapay zekanın kurumsal yapılara entegrasyonunun sadece teknik bir süreç olmadığını, aynı zamanda idari, hukuki ve operasyonel boyutları olan çok yönlü bir dönüşüm gerektirdiğini vurguluyor. Altay'a göre artık kurumlar için en doğru yaklaşım, yapay zekanın sisteme entegre edildiği ilk andan itibaren güvenliği merkeze almak. Zero-trust mimarisi, API güvenliği, uç nokta koruması, tehdit istihbaratı ve veri anonimleştirme süreçleri bu dönemin olmazsa olmazlarıdır.

Fazlanet'ten bütünleşik güvenlik modeli

Altay, Fazlanet Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin sunduğu bütünleşik güvenlik çözümlerinin bu ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirildiğini söylüyor. Şirketlerin yapay zeka destekli saldırılara karşı hem teknolojik hem de organizasyonel açıdan güçlendirilmesi gerektiğini belirten Altay, Fazlanet'in kurumlara yalnızca teknik çözüm sunmadığını; aynı zamanda bu alandaki değişimi okuyarak yol haritaları oluşturduklarını ifade ediyor. Altay, iş dünyasını bu risklere karşı dikkatli olmaya çağırıyor.

Perviz Altay ve Fazlanet'in uyarıları, yapay zekanın sunduğu fırsatlarla birlikte gelen risklerin göz ardı edilemeyeceğini ortaya koyuyor.

FAZLANET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. CEO’SU PERVİZ ALTAY

FAZLANET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. CEO’SU PERVİZ ALTAY

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı — 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' iddiası
2
Bodrum Liman Oyun Parkı: Muğla'dan Gelişim Odaklı Yatırım
3
Manisa Turgutlu'da boşaltılan iki bina sakinleri evlerine döndü
4
81 İlde 81 Orman Adana'da: Kuzgun’a 25 Bin Fidan
5
Antalya'da Aralıkta Sıcaklık Şaşırtıyor: Geceler 8°C, Gündüzler 24°C
6
Arnavutköy'de Temizlik Görevlisi Hakkında 'Müdürü Zehirleme' İddiası: Yakınları 'Komplo' Dedi

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?