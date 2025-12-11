Yapay Zeka ve Siber Güvenlik: Tehditler Fırsatlardan Hızlı Büyüyor

Kurumların yapay zekayı güvenlik operasyonlarına entegre etme süreci dünya genelinde hızla ilerlerken, uzmanlar bu teknolojinin aynı zamanda yeni ve hızla büyüyen tehdit alanları yarattığına dikkat çekiyor. İşletmeler yapay zeka tabanlı araçları siber savunmanın merkezine koyuyor; ancak bu hızlı dönüşüm risk seviyesini belirgin biçimde artırıyor.

Risklerin yükselişi

Fazlanet Bilgi Teknolojileri A.Ş. CEO'su Perviz Altay, kurumların yapay zekaya yönelirken beraberinde artan kaygılara dikkat çekiyor. Altay'a göre yalnızca hız ve verimliliğe odaklanmak yeterli değil; saldırganlar da yapay zekayı aktif biçimde kullanıyor. Özellikle hassas verilerin işlenmesi, yapay zeka modellerinin güvenilirliği, API güvenliği, shadow IT, uyumluluk baskıları ve anonimleşmeyen verilerin istismarı yeni dönemin en kritik risk başlıkları arasında yer alıyor.

Araştırmalar, şirketlerin yarısından fazlasının yapay zekayı şüpheli aktivitelerin tespiti, öncelikli risklerin tanımlanması ve kritik sistem ile varlıkların kayıt altına alınması gibi temel güvenlik süreçlerinde kullandığını gösteriyor. Buna karşın aynı araştırma, kurumların büyük bölümünün önümüzdeki üç ila beş yıl içinde yapay zekanın siber tehditleri artıracağı yönünde ciddi kaygılar taşıdığını vurguluyor.

Sıfırıncı gün açıklıkları tehlikeyi gözler önüne seriyor

Altay, uluslararası ölçekli yapay zeka güvenlik testlerinin tehdit ortamının hızla değiştiğini net biçimde ortaya koyduğunu belirtiyor. Farklı yapay zeka altyapılarına yönelik saldırı denemelerinde birden fazla sıfırıncı gün açığı tespit edildiğini söyleyen Altay, bunun kurumların güvenlik stratejilerini yeniden gözden geçirmesini zorunlu kıldığını ifade ediyor. Bu bulgular, yapay zeka sistemlerinin varsayılan olarak güvenli olmadığını; doğru yapılandırılmayan modellerin kurumları daha savunmasız hale getirebileceğini gösteriyor.

Güvenlik, en başından itibaren entegre edilmeli

Perviz Altay, yapay zekanın kurumsal yapılara entegrasyonunun sadece teknik bir süreç olmadığını, aynı zamanda idari, hukuki ve operasyonel boyutları olan çok yönlü bir dönüşüm gerektirdiğini vurguluyor. Altay'a göre artık kurumlar için en doğru yaklaşım, yapay zekanın sisteme entegre edildiği ilk andan itibaren güvenliği merkeze almak. Zero-trust mimarisi, API güvenliği, uç nokta koruması, tehdit istihbaratı ve veri anonimleştirme süreçleri bu dönemin olmazsa olmazlarıdır.

Fazlanet'ten bütünleşik güvenlik modeli

Altay, Fazlanet Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin sunduğu bütünleşik güvenlik çözümlerinin bu ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirildiğini söylüyor. Şirketlerin yapay zeka destekli saldırılara karşı hem teknolojik hem de organizasyonel açıdan güçlendirilmesi gerektiğini belirten Altay, Fazlanet'in kurumlara yalnızca teknik çözüm sunmadığını; aynı zamanda bu alandaki değişimi okuyarak yol haritaları oluşturduklarını ifade ediyor. Altay, iş dünyasını bu risklere karşı dikkatli olmaya çağırıyor.

Perviz Altay ve Fazlanet'in uyarıları, yapay zekanın sunduğu fırsatlarla birlikte gelen risklerin göz ardı edilemeyeceğini ortaya koyuyor.

FAZLANET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. CEO’SU PERVİZ ALTAY