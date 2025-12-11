DOLAR
Söke'de Atık Getirme Merkezi'ne Bakanlık Onayı

Söke Belediyesi'nin Kemalpaşa'daki tesisi, Bakanlık onayıyla 'Atık Getirme Merkezi' oldu; hafta içi 08.30-17.30 arası hizmet veriyor, 13 atık türü ayrıştırılıyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:45
Söke Belediyesi'nin Atık Getirme Merkezi'ne Bakanlık Onayı

Söke Belediyesi'nin Kemalpaşa Mahallesi Ömer Koyuncuoğlu Caddesi üzerindeki tesisi, 13 farklı geri kazanılabilir atık türünün ayrı şekilde depolanabildiği yapısıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu resmen Atık Getirme Merkezi olarak onaylandı.

Bakanlığın kriterlerine tam uyum gösteren tesis, Aydın genelinde resmi onay alan üçüncü Atık Getirme Merkezi olma özelliğini taşıyor. Söke Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü açıklamasında, bu onayın ilçede sürdürülebilir çevre uygulamalarını güçlendireceği ve geri dönüşüm bilincine önemli katkı sunacağı vurgulandı.

Merkeze atık bırakmak isteyen vatandaşlar, hafta içi her gün 08.30 - 17.30 saatleri arasında tesisi ziyaret edebiliyor. Ayrıca Dönüşüm Kart sahibi vatandaşlar, Atık Markette geçerli puan yüklemelerini artık Atık Getirme Merkezi üzerinden de gerçekleştirebiliyor.

Öğrencilerden yoğun ilgi

Atık Getirme Merkezi, öğrenci gruplarının yoğun ilgisini çekiyor. Tesisi ziyaret eden öğrenciler, Söke Belediyesi'nin yürüttüğü çevresel faaliyetler, geri dönüşüm süreçleri ve atık yönetimi uygulamaları hakkında yerinde bilgi ediniyor.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarına verdikleri önemi şu sözlerle özetledi: "Geri dönüşüme katkı sağlamak ülke ekonomisine de büyük katkı sağlamak demek. Vatandaşlarımızla işbirliği içinde yürüttüğümüz faaliyetlerimizin yelpazesi her geçen gün büyüyor. Atık Getirme Merkezi’nin Bakanlık onayı, geçtiğimiz günlerde Bakanlığın örnek gösterdiği uygulamalar arasında yer almamız, doğru adımları attığımızı tescilledi. Çocuklarımızdan başlayıp, tüm halkımızın bu çalışmalara destek vermesini bekliyoruz."

MERKEZ FAALİYETLERİNİ HIZLA SÜRDÜRÜYOR

