Bingöl Yedisu'da 4,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 02:48
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 02:48
Bingöl Yedisu'da 4,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Bingöl Yedisu'da Deprem Alarmı!

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Bu sabah saat 02.24'te meydana gelen deprem, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından duyuruldu.

Depremin merkez üssü Yedisu olarak belirlenirken, sarsıntının 12,79 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Yerel halkta kısa süreli panik yaşanırken, hasar veya can kaybı ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, bölgede artçı sarsıntıların yaşanma olasılığı bulunuyor. Vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

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