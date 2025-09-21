Bint Cubeyl'de Saldırı: İsrail'in Vuruşunda 3'ü Çocuk 5 Kişi Öldü

İsrail’in Bint Cubeyl saldırısında 3’ü çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti; ateşkes ihlalleri devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 18:03
Bint Cubeyl'de Saldırı: İsrail'in Vuruşunda 3'ü Çocuk 5 Kişi Öldü

Bint Cubeyl'de Saldırı: İsrail'in Vuruşunda 3'ü Çocuk 5 Kişi Öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentine düzenlediği saldırıda, aralarında üç çocuğun da bulunduğu beş kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Saldırı ve can kaybı

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, İsrail ordusu insansız hava aracı (İHA) ile Bint Cubeyl'de saldırı düzenledi. Açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA ise kısa süre önce İsrail'in Bint Cubeyl'de seyir halindeki bir motosiklet ile bir araca hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Bölgede son gelişmeler

Öte yandan, İsrail ordusunun dün akşam Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentindeki el-Hardeli yolu üzerinde bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ateşkes ve ihlaller

İsrail, 27 Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor. Anlaşma kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Sınır hattındaki beldelere yönelik kara saldırıları sırasında İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürdüğü aktarılıyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Trump Görüşmesi Bölgedeki Savaşların Durdurulmasına Katkı Sağlayacak
2
KADEM'in Kadın Girişimcileri TEKNOFEST Standında
3
SANCAR SİDA envantere girdi — Mavi Vatan güvenliğinde görev başı
4
Beykoz'da 4. Yırtıcı Göçü Gözlem Etkinliği: Kartal, Şahin ve Atmaca Uçuşu İzledi
5
Kassam Tugayları: Cibaliya'da 1 İsrail Askeri Keskin Nişancı Ateşiyle Vuruldu
6
61 Şehit Yakını Umre Ziyaretini Tamamlayıp Yurda Döndü
7
Bint Cubeyl'de Saldırı: İsrail'in Vuruşunda 3'ü Çocuk 5 Kişi Öldü

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü