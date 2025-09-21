Bint Cubeyl'de Saldırı: İsrail'in Vuruşunda 3'ü Çocuk 5 Kişi Öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentine düzenlediği saldırıda, aralarında üç çocuğun da bulunduğu beş kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Saldırı ve can kaybı

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, İsrail ordusu insansız hava aracı (İHA) ile Bint Cubeyl'de saldırı düzenledi. Açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA ise kısa süre önce İsrail'in Bint Cubeyl'de seyir halindeki bir motosiklet ile bir araca hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Bölgede son gelişmeler

Öte yandan, İsrail ordusunun dün akşam Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentindeki el-Hardeli yolu üzerinde bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ateşkes ve ihlaller

İsrail, 27 Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor. Anlaşma kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Sınır hattındaki beldelere yönelik kara saldırıları sırasında İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürdüğü aktarılıyor.