Bir Anadolu Şenliği Hakkari'de Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bu yıl ilk kez düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği', ilk durağı olan Hakkari'de başladı. Şenlik, 4 Eylül'e kadar şehir merkezinden Yüksekova'ya, Çukurca'dan Şemdinli ve Derecik ilçelerine kadar uzanacak.

Açılışta Mesajlar

Program açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, şenliğin Hakkari'nin tüm güzelliklerini deneyimleme fırsatı sunduğunu vurguladı. Alparslan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bir ay önce Hakkari'yi gezdiğini ve turizm potansiyelinden etkilendiğini aktardı. Alparslan ayrıca şenliğin diğer illerde de gerçekleştirileceğini belirtti ve sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Şenlik, hem Türkiye'mizin hem de bölgenin daha iyi tanıtımı adına, bölgedeki huzurun, güvenin zirvede olduğunun bir göstergesi olarak da insanlarımızla, sanatçılarımızı ve kültürü buluşturduğumuz bir program haline gelmiş olacak. Sinemadan konserlere, Devlet Tiyatrosu'ndan opera ve baleye kadar kültür sanat programları hayata geçirilecek. Yine gezici kütüphanelerimiz, her yaştan okur kesimine ulaşacak. Burada birlik ve beraberliğe de özel bir vurgu yapıyoruz. Şenlik, bölge turizminin gelişmesi daha fazla tanınması açısından da güzel bir mecra. Bakan'ımızın başlatmış olduğu bu programın hayırlara bereketlere vesile olmasını diliyorum."

Vali Ali Çelik'in Değerlendirmesi

Hakkari Valisi Ali Çelik, şehirde iki alanın turizm bölgesi olarak ilan edildiğini belirterek, "Özellikle kış turizm potansiyelinin olduğu alanlar, ileriye dönük olarak planlama ve çalışma aşamasının içine alındı. İkinci aşama da 'Bir Anadolu Şenliği'nin planlamasıydı. Şenliğin hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Çelik, Hakkari'nin doğası ve insanına ilişkin duygularını şöyle ifade etti: "Hakkari huzurun, dağların, kardeşliğin sevginin şehri. Burada herkes kalbinin üzerine elini koyarak birbirlerini selamlıyor. Buradan hepinizi kalben selamlıyoruz. Herkesi Hakkari'ye bekliyoruz. Gerçekten bu güzel coğrafya, dağcılıktan kampçılığa, trekkingden inanç turizmine kadar birçok turizm potansiyelini barındırıyor. Hakkari'nin kışı ve yazı ayrı güzel."

Vali Çelik, bölge halkının zorluklara rağmen kardeşlik, dayanışma ve birlik içinde olduğunu, kentin daha güçlü bir geleceğe sahip olacağına inandığını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğinin turizmin istihdama katkı sağlayacak önemli bir dinamik olduğunu vurgulayan Çelik, "Hakkari'miz de inşallah turizm potansiyeliyle öne çıkacak. Hem yurt içinde hem de yurt dışında kendini gösterecek." diye konuştu.

Şenlik Programı ve Etkinlikler

Şenlik kapsamında Eski Belediye Alanı'ndaki ana sahnede Murat Dalkılıç, Bengü, Ferat Üngür ve Yudum yer alacak. Yüksekova Stadyumu'nda ise Merve Özbey, Oğuzhan Koç, Delil Dilanar, Rojin ve Nevzat Çiftçi sevenleriyle buluşacak.

Hakkari'de ayrıca Grup Tillo, Colemerg Collective, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi özel etkinlikler gerçekleştirecek.

Merzan Şehir Stadyumu ve Mevlana Parkı'nda kurulacak Çocuk Köyü, sahne gösterileri, tiyatro oyunları, atölyeler ve oyun alanlarıyla çocuklarla buluşacak. Bursa Devlet Tiyatrosu'nun "Harikalar Mutfağı" ve İzmir Devlet Tiyatrosu'nun "Orfin'in Müzik Kutusu" oyunları minik izleyicileri ağırlayacak.

Şenlikte Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, sinema tırı ve gezici kütüphane de yer alacak. Ayrıca Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun "Yeşilçam" ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Eyvah Nadir" oyunları sahnelenecek.

Şenlik Takvimi

'Bir Anadolu Şenliği', Hakkari'nin ardından şu illerde programlanmıştır: 5-11 Eylül Tunceli, 12-18 Eylül Şırnak, 19-25 Eylül Bingöl ve 22-28 Eylül Bitlis.