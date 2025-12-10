DOLAR
Bir Başka Yolculuk Gerek Bize: Muğla'da Grafik Tasarım Sergisi Açıldı

Yasemin Sayıbaş Akyüz'ün 'Bir Başka Yolculuk Gerek Bize' sergisi, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde çevre temalı grafik çalışmalarıyla sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:47
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan 'Bir Başka Yolculuk Gerek Bize-Grafik Tasarım Sergisi', Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergiyi grafik tasarım sanatçısı Yasemin Sayıbaş Akyüz hazırladı. Çalışmalar, doğa, çevresel farkındalık ve sanatın kesişiminde oluşturduğu güçlü görsel anlatımıyla dikkat çekiyor.

Serginin Teması ve İçeriği

Sergide yer alan eserler; endüstriyel kirlilik, sürdürülebilir yaşam ve insan-doğa ilişkisi gibi konuları grafik tasarımın etkileyici diliyle yorumluyor. Ziyaretçilere hem düşündüren hem de duygusal bir deneyim sunan çalışmalar, sanatın çevre bilincini güçlendirme potansiyelini gözler önüne seriyor.

Sergi, Kıyı Ege Belediyeler Birliği, MUPA ve Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlendi; Muğla'da sanat ve çevre duyarlılığının buluştuğu önemli etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, serginin açılışı dolayısıyla yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: "Sanat, toplumun vicdanıdır. Özellikle çevresel sorunların her geçen gün daha görünür hâle geldiği bir dönemde, sanatçıların bu konulara dikkat çeken üretimleri son derece değerlidir. Yasemin Sayıbaş Akyüz’ün bu sergisi, hem doğaya bakışımızı yeniden düşünmemize hem de geleceğe dair sorumluluğumuzu hatırlamamıza vesile oluyor. Muğla olarak doğayı koruma mücadelesinin yanında kültür ve sanatı destekleyen projelere her zaman önem verdik, vermeye de devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum"

