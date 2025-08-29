Birecik'te Geri Manevra Yapan Otomobilin Çarptığı 2 Yaşındaki Çocuk Öldü

Birecik'te geri manevra yapan otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen kazada, geri manevra yapan bir otomobilin çarpması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, İ.D. idaresindeki 27 VY 711 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada 2 yaşındaki Şevket Aras'a çarptı.

Müdahale ve soruşturma

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Şevket Aras, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak sürücü polıs ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.