Birecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında, 56 Kilo 871 Gram Esrar Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 56 kilo 871 gram kubar esrar ve çok sayıda silah ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 09:18
Birecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında, 56 Kilo 871 Gram Esrar Ele Geçirildi

Birecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Operasyon Detayları

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Birecik'te belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 56 kilo 871 gram kubar esrar, 35 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 1 terazi, 1 çalıntı motosiklet, 1 muşta, 2 bıçak ve 1 flash bellek bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemler için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı....

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 56 kilo 871 gram kubar esrar, 35 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 1 terazi, 1 çalıntı motosiklet, 1 muşta, 2 bıçak ve 1 flash bellek ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat
2
Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi
3
Kocaeli Kandıra'da Tanzanya Bandıralı Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu
4
Samsun'da fındık bahçesine kenevir eken baba ve oğlu tutuklandı
5
Oğuzlar'da Asırlık İmeceyle Kışlık Yufka Hazırlığı Başladı
6
Samsun'da Kökünden Kopan Ağaç Park Halindeki Araca Devrildi
7
Mardin'de Polikistik Böbrek: 6 Kilogramlık Böbrek Ameliyatla Alındı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor