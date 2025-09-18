Birecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında, 56 Kilo 871 Gram Esrar Ele Geçirildi

Birecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
Operasyon Detayları
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Birecik'te belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 56 kilo 871 gram kubar esrar, 35 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 1 terazi, 1 çalıntı motosiklet, 1 muşta, 2 bıçak ve 1 flash bellek bulundu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemler için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
