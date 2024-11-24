Bisikletli Belediye Başkan Adayı Trafik Kazasında Ağır Yaralandı

Serik İlçesinde Kaza: Belediye Başkan Adayı Yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesi, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin bağımsız belediye başkan adayı Osman Bülüç'ün bisikletle gerçekleştirdiği seçim gezisi sırasında yaşanan kaza ile sarsıldı. Bülüç, bisikletiyle Akçaalan Mahallesi Genpa Kavşağı'nda, Hüseyin A. idaresindeki 07 BUL 155 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza Anı ve Sonrası

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Yaralanan Osman Bülüç, sağlık ekipleri tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Bülüç'ün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili otomobil sürücüsü Hüseyin A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Özellikle biskletli seçim çalışmaları ile dikkat çeken Osman Bülüç, "Yaparsa gariban Osman yapar" sloganıyla yerel seçimlerde ilgi odağı olmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya'nın Serik ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri'nde bağımsız belediye başkan adayı olan ve bisikletli seçim gezisi çalışmalarıyla dikkati çeken Osman Bülüç, bisikletiyle otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri'nde bağımsız belediye başkan adayı olan ve bisikletli seçim gezisi çalışmalarıyla dikkati çeken Osman Bülüç, bisikletiyle otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralandı.