Bitlis'te AFAD Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Kampı Başladı

Bitlis’te AFAD Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Kampı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Kampı" başladı. Bitlis Valiliği'nin ev sahipliğiyle AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen kampa, 23 ilden arama kurtarma ekiplerinden 780 katılımcı katıldı.

Etkinlik, Ahlat’taki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde kurulan çadırlar altında gerçekleştiriliyor. Kampa katılanların yerleşimi tamamlandı.

AFAD İl Müdürü’nden Açıklamalara

AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, düzenlenen bölgesel akreditasyon kamplarının ikincisini ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Oruk, bu etkinliğin temel amacının ekiplerin kaynaşmasını sağlamak ve olası afet durumlarında yabancılık çekmelerini önlemek olduğunu belirtti.

Etkinlikler hakkında bilgi veren Oruk, "Yarın gün boyu yaşayacağımız yarışmalar ve etkinlikler var. Dileğim, etkinliğimizin kazasız ve keyifli geçmesidir. Umarım bu organizasyon diğer illere örnek olur," diye ifade etti. Ayrıca, Bitlis'in tanıtım fırsatı sunduğunu da ekledi.

Katılımcıların Yorumları

ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Malatya İl Temsilcisi Nur Demirbağ, programın dolu dolu geçmesini umduğunu belirtti.

Umut Kervanı Afet Yönetimi Başkanı Cafer Özkan ise İstanbul'dan geldiklerini ve AFAD ile burada bir koordinasyon sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’nden katılan Berk Başaranoğlu ise, "20 kişilik ekiple buradayız. Bu organizasyon, diğer ekiplerle kaynaşmamız açısından büyük bir fırsat oldu," dedi ve imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Kampı" başladı. Bitlis Valiliği ev sahipliğinde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kampa, 23 ilden kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinden 780 kişi katıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Kampı" başladı. Bitlis Valiliği ev sahipliğinde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kampa, 23 ilden kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinden 780 kişi katıldı.