Bitlis'te 'Bir Anadolu Şenliği' coşkusu: Konser, çocuk köyü ve mobil müze

Bitlis'te 'Bir Anadolu Şenliği' coşkusu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen 'Bir Anadolu Şenliği' kapsamında Bitlis'te bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikler, farklı yaş gruplarından katılımcılara kültürel ve eğitsel deneyimler sundu.

Konser ve sahne gösterileri

Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde sahne alan etkinliklerde, Cengiz Kürem eşliğindeki Bitlis Arafane Geceleri ekibi ile Yöremizden Ezgiler solistleri Nurdan Ünal ve Mustafa Akın performans sergiledi. Konsere katılanlar halay çekerek doyasıya eğlendi.

Çocuk etkinlikleri ve gezici kütüphane

Şenlik kapsamında Mevlana Parkı'nda kurulan çocuk köyü, çeşitli etkinliklerle çocukların ilgi odağı oldu. Oyun alanlarında eğlenen ve gezici kütüphaneyi ziyaret eden çocuklar ve gençler hem eğlendi hem de bilgi sahibi oldu.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi

Alana getirilen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ise her yaştan misafiri zamanda yolculuğa çıkararak ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

