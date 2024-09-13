BM, DEAŞ'ın Afganistan'daki Saldırısını Kınadı

BM, Afganistan'da gerçekleştirilen Şii Hazaralara yönelik saldırıyı şiddetle kınadı ve faillerin yakalanmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 15:07
BM, DEAŞ'ın Afganistan'daki Saldırısını Kınadı

BM, Afganistan'daki Şii Hazaralara Yönelik Saldırıyı Kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'ın Daykundi ilinde gerçekleşen ve 14 Şii Hazara'nın yaşamını yitirdiği saldırıyı protesto etti.

Kabil merkezli BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dün gerçekleştirilen saldırının etkilerini dile getirerek mağdurların ailelerine başsağlığı diledi ve saldırıların faillerinin bir an önce yakalanmasını istedi.

Afgan Geçici Hükümeti ve Eski Liderlerden Tepki

Afganistan geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid de bu vahşi saldırıyı kınadı. Mücahid, faillerin en kısa sürede yakalanması gerektiğini vurguladı.

Eski Afgan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ile Afgan siyasetçi Abdullah Abdullah da yaşananlara sert tepki gösterdi. Her iki lider, saldırıyı kınayarak adaletsizliğin peşine düşülmesi gerektiğini ifade etti.

DEAŞ, Saldırıyı Üstlendi

Dün saat 13:00 sularında Daykundi ile Gor vilayetleri arasındaki Karyudal bölgesinde kimlikleri belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda, 14 kişi hayatını kaybetti ve 4 kişi yaralandı. Saldırıya uğrayanların, Daykundi'nin Sengi Taht ilçesine bağlı bir köyden ise Kerbela'yı ziyaret eden akrabalarını karşılamak amacıyla bu bölgeye gittikleri öğrenildi.

Saldırganların, ‘fotoğraf çekme’ bahanesiyle yolcu otobüsünü durduğuna dair bilgiler mevcut. Otobüs durmadan, hemen ardından ateş açıldığı belirtiliyor. Terör örgütü DEAŞ, bu olayın sorumluluğunu üstlenmiş durumda.

Afganistan'da mevcut olan DEAŞ ve diğer silahlı gruplar, sıklıkla Afgan Şiilerine karşı saldırılar düzenlemektedir. Bu tür eylemler, ülkedeki huzursuzluğu daha da artırmaktadır.

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