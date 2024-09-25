BM'den Orta Doğu için Ciddi Uyarı: Yeni Yerinden Edilme Krizi Kapıda

BM Uyarıyor: Orta Doğu Yeni Bir Krizle Yüzleşiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonucunda binlerce kişinin yerlerinden edildiğini açıkladı. Grandi, Orta Doğu'nun yeni bir yerinden edilme krizini kaldıramayacağını belirtti.

Açıklamalar ve Mülteci Durumu

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İslail'in Lübnan'a yönelik devam eden hava saldırılarının sivil halk üzerinde oluşturduğu yıkıcı etkiye dikkat çekildi. Açıklamada, Lübnanlı ve Suriyelilerin, umutsuz bir şekilde Suriye'ye kaçtığı vurgulandı.

BMMYK, giderek artan sayıda yerinden edilmiş insanlara verilen desteği artırmaya çalıştığını ve Suriye sınırında yüzlerce aracın beklediğini bildirdi. Lübnan, yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci ile birlikte diğer ülkelerden de 11 binden fazla mülteciye ev sahipliği yapmaktadır.

Grandi'nin Vurguları

Grandi, "Bu katliam korkunç bir bedele neden oluyor, on binlerce insanı evlerinden ediyor," ifadelerini kullandı. Ayrıca, daha önce Suriye'deki savaştan kaçan ve sığındıkları ülkede yeniden bombalanan ailelerin yaşadığı zorlukları hatırlatarak, bu tür trajedilerin tekrar etmemesi gerektiğini vurguladı.

Grandi, "Orta Doğu yeni bir yerinden edilme krizini kaldıramaz. Daha fazla insanı evlerinden etmeyelim; öncelik sivillerin hayatını korumak olmalıdır," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Can Kaybı ve Yerinden Edilenler

İsrail ordusu, 23 Eylül sabahından itibaren Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Lüban Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu saldırılar sonucunda 577 kişi hayatını kaybetti. Lüban Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, saldırılar nedeniyle ülke içinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzey illerine göç dalgası sürmeye devam etmektedir.