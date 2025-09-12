BM'den Tunus'taki Sumud Filosu saldırılarına bağımsız soruşturma çağrısı

Al-Kheetan: Saldırılar, Gazze'ye insani yardım misyonunun bir parçası olarak incelenmeli

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail ablukasını kırma ve insani yardım ulaştırma amacıyla Gazze'ye hareket eden Küresel Sumud Filosu'na ait gemilere Tunus'ta düzenlenen dron saldırıları hakkında bağımsız soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Al-Kheetan, filonun Tunus'tan Gazze'ye yola çıktığını, yaklaşık 50 ülkeden aktivistlerin bu konvoyda yer aldığını, gemilerin Tunus limanlarındayken iki kez dron saldırısına uğradığını ve gemilerin İsrail tarafından hedef alınma riski konuşulduğunu bildirdi.

Sözcü, 8 ve 9 Eylül tarihlerinde Tunus sularında silahsız sivil gemilere yönelik saldırılar hakkında soruşturma çağrısı yaparak, söz konusu saldırıların kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardım misyonunun bir parçası olarak ele alınması ve ihlallerden sorumluların hesap vermesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca BM'nin desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC)'nın Gazze kentinde kıtlık ilan ettiğini hatırlatan Al-Kheetan, bunun ay sonuna kadar Deyr El-Balah ve Han Yunus kentlerine yayılmasının öngörüldüğünü aktardı.

Al-Kheetan, İsrail'e yönelik uyarıda bulunarak, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yeterli yardımın ulaşmasını ve insani yardım personelinin hareket özgürlüğünü sağlamak için Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından emredilen geçici tedbirler de dahil olmak üzere yasal yükümlülüklerin derhal yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Filonun bileşimi ve "Sumud" kavramı

Küresel Sumud Filosu'nda “Özgürlük Filosu Koalisyonu”, “Küresel Gazze Hareketi”, “Mağrib Sumud Konvoyu” ve Malezya merkezli “Sumud Nusantara” organizasyonu yer alıyor. Filoda, 50'ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalede bulunarak teknelere el koymuş ve aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu şu ana dek Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo niteliğini taşıyor.

Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967 Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Kavram, Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün korunması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumlar oluşturma çabalarını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri, bu kavramın tasviri olarak kullanılıyor.