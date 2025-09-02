BM: Gazze'de 14 Ağustos'tan Bu Yana 76 Binden Fazla Zorla Yerinden Edilme

BM Sözcüsü Dujarric'in Açıklamaları

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle 14 Ağustos'tan bu yana 76 binden fazla yeni zorla yerinden edilme hareketinin kaydedildiğini açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında Gazze'deki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Dujarric, Gazze’de nüfus hareketlerini izleyen BM personeli ve ortaklarının, İsrail’in devam eden saldırıları üzerine insanların kıyılara doğru kaçmaya devam ettiğini; bu göçlerin 23 binden fazlasının Gazze'nin kuzeyinden güneyine doğru gerçekleştiğini bildirdi.

Kıyı bölgelerinde oluşan aşırı kalabalık nedeniyle bazı Filistinlilerin, İsrail’in "boşaltma emri" verdiği kuzeydeki kıyılara yerleşmeye çalıştığını aktardı.

Diğer yandan Dujarric, Gazze'de yetersiz beslenmeye bağlı ölümlere ilişkin günlük raporların gelmeye devam ettiğini ve Gazze içinde insani yardım hareketlerinin İsrail tarafından "ağır bir şekilde" engellenmeye devam ettiğinin altını çizdi.