DOLAR
41,15 -0,04%
EURO
47,93 0,61%
ALTIN
4.668,29 -1,55%
BITCOIN
4.551.223,55 -1,7%

BM: Gazze'de 14 Ağustos'tan Bu Yana 76 Binden Fazla Zorla Yerinden Edilme

BM, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 14 Ağustos'tan bu yana 76 binden fazla kişinin zorla yerinden edildiğini ve insani yardımın engellendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 20:17
BM: Gazze'de 14 Ağustos'tan Bu Yana 76 Binden Fazla Zorla Yerinden Edilme

BM: Gazze'de 14 Ağustos'tan Bu Yana 76 Binden Fazla Zorla Yerinden Edilme

BM Sözcüsü Dujarric'in Açıklamaları

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle 14 Ağustos'tan bu yana 76 binden fazla yeni zorla yerinden edilme hareketinin kaydedildiğini açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında Gazze'deki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Dujarric, Gazze’de nüfus hareketlerini izleyen BM personeli ve ortaklarının, İsrail’in devam eden saldırıları üzerine insanların kıyılara doğru kaçmaya devam ettiğini; bu göçlerin 23 binden fazlasının Gazze'nin kuzeyinden güneyine doğru gerçekleştiğini bildirdi.

Kıyı bölgelerinde oluşan aşırı kalabalık nedeniyle bazı Filistinlilerin, İsrail’in "boşaltma emri" verdiği kuzeydeki kıyılara yerleşmeye çalıştığını aktardı.

Diğer yandan Dujarric, Gazze'de yetersiz beslenmeye bağlı ölümlere ilişkin günlük raporların gelmeye devam ettiğini ve Gazze içinde insani yardım hareketlerinin İsrail tarafından "ağır bir şekilde" engellenmeye devam ettiğinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belucistan'da Miting Sonrası Patlama: 4 Ölü, 17 Yaralı
2
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
3
Bayburt'ta otomobil ile panelvan çarpıştı: 4 yaralı
4
Antalya Serik'te Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti
5
Karabük'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
6
Ardahan'da arazide ölü bulunan Erhan Gökdemir olayında 3 şüpheli gözaltına alındı
7
AB Konseyi Başkanı Costa: Gazze'deki insani trajediden büyük endişe

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter