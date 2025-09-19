BM: Gazze'de Hayatta Kalmanın Her Temel Unsuruna İhtiyaç Var

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek saldırı planını uygulamaya koyduğu bölgede, halkın hayatta kalmanın her temel unsuruna yüksek düzeyde ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Dujarric, BM Genel Merkezi'ndeki günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirirken, özellikle kuzeyden güneye sığınan ailelerin zor koşullarına dikkat çekti. Birçok ailenin uzun saatler boyunca yiyecek, su ve barınak olmadan yürümek zorunda kaldığını belirtti.

'Yapılan değerlendirmede, yerinden edilmiş aileler arasında özellikle barınma, yiyecek, su, tıbbi bakım ve hayatta kalmanın her temel unsuruna yüksek düzeyde ihtiyaç olduğu belirtildi.' ifadelerini kullanan Dujarric, insani yardım erişiminin tüm sınır kapılarından akmasının sağlanması çağrısında bulundu.

BM Sözcüsü, bölgedeki insani durumun ağırlaştığını vurgulayarak, dün bölgeye gönderilen bir yardım konvoyundan en az 2 bin 700 ağır ve akut yetersiz beslenen çocuğa hayat kurtarıcı destek sağlayacak malzemenin çalındığını bildirdi. Bu gelişmenin, İsrail'in saldırılarının Filistinli çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini daha da artırdığını kaydetti.

Saldırılar ve can kaybı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kara saldırıları ve yerinden etmeler sürüyor. Bölgedeki öne çıkan veriler şöyle:

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 174 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 71 kişi de yaralandı.

İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ederek 18 Mart'ta saldırılarına yeniden başlamasından bu tarihten itibaren Gazze'ye yönelik saldırılarda ise 12 bin 622 kişi yaşamını yitirdi, 54 bin 30 kişi yaralandı.

Öte yandan, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü 'Gazze İnsani Yardım Vakfı' tarafından kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 514, yaralıların sayısı ise 18 bin 431 olarak açıklandı.

BM Sözcüsü Dujarric, Gazze'de artan ihtiyaçların karşılanması için insani yardımın mümkün olan her sınır kapısından geçmesini, geride kalan esirlerin serbest bırakılmasını ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için barış içinde yaşama umudunun yeniden görülmesini istediğini ifade etti.

İşgal planı ve hükümet açıklaması

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya koyduğu bildirilirken, Başbakan Binyamin Netanyahu Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.