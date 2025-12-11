DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
50,04 -0,43%
ALTIN
5.770,28 0,42%
BITCOIN
3.842.766,39 2,39%

Tekirdağ'da ceviz bahçesinde hastalık ve zararlı kontrolü, ilaç bayileri denetlendi

Tarım ve Orman Müdürlüğü, Marmaraereğlisi Yeniçiftlik’te ceviz bahçesinde hastalık ve zararlı kontrolü yaptı; aynı mahalledeki ilaç bayileri mevzuata göre denetlendi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:07
Tekirdağ'da ceviz bahçesinde hastalık ve zararlı kontrolü, ilaç bayileri denetlendi

Tarım ve Orman Müdürlüğü, Marmaraereğlisi'nde ceviz bahçesini inceledi

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde yer alan ceviz bahçesinde hastalık ve zararlı tespitine yönelik detaylı saha çalışması gerçekleştirdi. Yapılan incelemede üretim alanında yaprak, gövde ve genel bitki sağlığı ele alındı.

Saha incelemesi ve üretici bilgilendirmesi

Ekipler, ağaçların görünümünü ve zarar belirtilerini yerinde tespit ederek ilgili bulguları değerlendirdi. Saha incelemesinin ardından üreticilere bakım, koruma ve ilaçlama süreçleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Amaç, üretimde hem verimi hem de bitki sağlığını korumak olarak bildirildi.

İlaç bayilerinde mevzuata uygunluk denetimi

Aynı mahallede faaliyet gösteren ilaç bayileri de mevzuata uygunluk ve ürün güvenliği açısından denetlendi. İşletmelerde ruhsat, stok durumu, saklama şartları ve ürün etiketleri titizlikle kontrol edilerek, eksiklikler ve uyulması gereken kurallar hakkında gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Denetimlerin, hem üreticilerin doğru uygulama yapmasını sağlamak hem de tüketici güvenliğini korumak amacıyla sürdürüleceği ifade edildi.

TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TEKİRDAĞ'IN MARMARAEREĞLİSİ YENİÇİFTLİK MAHALLESİNDE CEVİZ...

TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TEKİRDAĞ'IN MARMARAEREĞLİSİ YENİÇİFTLİK MAHALLESİNDE CEVİZ BAHÇESİNDE HASTALIK VE ZARARLI KONTROLÜ YAPARKEN AYNI MAHALLEDEKİ İLAÇ BAYİLERİNDE MEVZUATA UYGUNLUK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Çocuk İhmal ve İstismarı Çalıştayı Düzenlendi
2
Yortan'da 64 Konutluk TOKİ Projesinin Temeli Atıldı
3
Bilecik’te Şehitler Anısına Fidan Dikimi
4
Hava sıcaklığı mevsim normallerinde — Meteoroloji’den yağış ve kar uyarısı
5
Grand Kartal Otel Yangını: Bakanlık Denetçilerinin İfadeleri Ortaya Çıktı
6
Düzce'de Yoğun Sis: Görüş 20-50 Metreye Düştü
7
Merz: Toprak Tavizine Karar Önce Ukrayna'nın Olmalı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?