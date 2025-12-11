Tekirdağ'da ceviz bahçesinde hastalık ve zararlı kontrolü, ilaç bayileri denetlendi

Tarım ve Orman Müdürlüğü, Marmaraereğlisi'nde ceviz bahçesini inceledi

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde yer alan ceviz bahçesinde hastalık ve zararlı tespitine yönelik detaylı saha çalışması gerçekleştirdi. Yapılan incelemede üretim alanında yaprak, gövde ve genel bitki sağlığı ele alındı.

Saha incelemesi ve üretici bilgilendirmesi

Ekipler, ağaçların görünümünü ve zarar belirtilerini yerinde tespit ederek ilgili bulguları değerlendirdi. Saha incelemesinin ardından üreticilere bakım, koruma ve ilaçlama süreçleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Amaç, üretimde hem verimi hem de bitki sağlığını korumak olarak bildirildi.

İlaç bayilerinde mevzuata uygunluk denetimi

Aynı mahallede faaliyet gösteren ilaç bayileri de mevzuata uygunluk ve ürün güvenliği açısından denetlendi. İşletmelerde ruhsat, stok durumu, saklama şartları ve ürün etiketleri titizlikle kontrol edilerek, eksiklikler ve uyulması gereken kurallar hakkında gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Denetimlerin, hem üreticilerin doğru uygulama yapmasını sağlamak hem de tüketici güvenliğini korumak amacıyla sürdürüleceği ifade edildi.

TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TEKİRDAĞ'IN MARMARAEREĞLİSİ YENİÇİFTLİK MAHALLESİNDE CEVİZ BAHÇESİNDE HASTALIK VE ZARARLI KONTROLÜ YAPARKEN AYNI MAHALLEDEKİ İLAÇ BAYİLERİNDE MEVZUATA UYGUNLUK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.