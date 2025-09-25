BM Genel Sekreteri Guterres: UNRWA'ya Siyasi ve Finansal Destek Sağlanmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 80. Genel Kurul haftası kapsamında düzenlenen bakanlar toplantısında, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı UNRWA'ya destek çağrısı yaptı.

UNRWA'nın bölgedeki rolü

Guterres, nesiller boyu Filistinli mültecilerin eğitim, sağlık ve diğer temel hizmetler için UNRWA'ya güvendiğini hatırlattı. UNRWA'nın sahada yürüttüğü faaliyetlerin kapsamını vurgulayarak, UNRWA bugün 2,6 milyon kişiye acil gıda ve nakit yardımı sağlıyor ve sağlık klinikleri yılda 10,5 milyon hastayı ağırlıyor.

Artan baskılar ve acil çağrı

Genel Sekreter, UNRWA'nın dünyanın en istikrarsız bölgesinde bir istikrar gücü olduğunu belirtti ve kurumun işgal altındaki Batı Şeria'da, Lübnan'da, Suriye'de ve Ürdün'de önemli katkılarda bulunduğunu söyledi. Buna rağmen ajansın artan baskılar altında faaliyet göstermeye zorlandığına dikkat çekti.

Guterres, Gazze'de personelin öldürüldüğünü ve tesislerin tahrip edildiğini belirterek UNRWA'nın her yerde bütçe açıkları ve dezenformasyon kampanyalarıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Bu durumun mevcut çalışma kapasitesini sürdürülemez hale getirdiğini vurguladı.

Üye devletlere çağrı

Guterres, BM'ye üye devletlere acilen harekete geçme çağrısında bulundu ve UNRWA'nın bölgede barış ve istikrar umutları için hayati önem taşıdığını söyledi. Ayrıca UNRWA ile dayanışma içinde olunması, siyasi destek sağlanması ve ajansın üstlendiği görevleri yerine getirebilmesi için acilen finanse edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Guterres'in mesajı netti: UNRWA'nın çalışmalarını desteklemek için elinizden gelen her şeyi yapın.