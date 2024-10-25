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BM Genel Sekreteri Guterres ve Putin'den Önemli Görüşme

BM Genel Sekreteri Guterres, Putin ile Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 00:17
BM Genel Sekreteri Guterres ve Putin'den Önemli Görüşme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Rusya'nın lideri Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşme, Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen Genişletilmiş BRICS+ Liderler Toplantısı'nın yanı sırasında gerçekleşti.

Görüşmenin İçeriği

Görüşmeye dair BM Sözcülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in Ukrayna konusundaki tutumunu yinelediği ifade edildi. Guterres'in, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, BM Şartı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladığı kaydedildi. Karadeniz'deki Seyrüsefer Serbestisi

Ayrıca, Guterres'in Karadeniz'de seyrüsefer serbestisinin önemine dikkat çektiği belirtildi. Genel Sekreter, bu yönde müzakereleri desteklediğini ve Türkiye'ye teşekkürlerini sunduğunu ifade etti.

Orta Doğu'daki Durumun Ele Alınması

Açıklamada, iki liderin Orta Doğu'daki durumu da ele aldıkları, özellikle Gazze ve Lübnan'da ateşkes sağlanmasına yönelik görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi. Aynı zamanda, bölgedeki gerginliğin daha da artışının engellenmesi konusunun da konuşulduğu bildirildi.

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